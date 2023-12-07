В России 17 марта 2024 года пройдут выборы президента

В России утвердили день выборов главы государства в 2024 году

Совет Федерации 7 декабря одобрил постановление, согласно которому в России в 2024 году выборы президента пройдут 17 марта. Решение приняли единогласно, за утверждение даты голосования высказались 162 сенатора.

Напомним, в 2020 году в России внесли изменения в Конституцию. Одна из поправок относится к количеству президентских сроков. На данный момент ч. 3 ст. 81 гласит: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков».

При этом в ч. 3.1 указано, что количество сроков экс-президентов или действующего главы государства на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации не учитывается. Таким образом, Владимир Путин сможет принять участие в выборах президента РФ в 2024 году. До внесения поправки в тексте ч. 3 было сказано «более двух сроков подряд». Владимир Путин был переизбран на четвертый срок в 2018 году. В 2024 году срок его полномочий истечет. В случае, если бы поправка в Конституцию в 2020 году не была принята, действующий президент не смог бы принять участие в выборах 2024 года.

Президенты РФ:



Борис Ельцин (10 июля 1991 — 31 декабря 1999)

Владимир Путин (7 мая 2000 — 7 мая 2008)

Дмитрий Медведев (7 мая 2008 — 7 мая 2012)

Владимир Путин (7 мая 2012 — настоящее время)