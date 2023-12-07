В России 17 марта 2024 года пройдут выборы президента
В России утвердили день выборов главы государства в 2024 году
Совет Федерации 7 декабря одобрил постановление, согласно которому в России в 2024 году выборы президента пройдут 17 марта. Решение приняли единогласно, за утверждение даты голосования высказались 162 сенатора.
Напомним, в 2020 году в России внесли изменения в Конституцию. Одна из поправок относится к количеству президентских сроков.
На данный момент ч. 3 ст. 81 гласит:
«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков».
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При этом в ч. 3.1 указано, что количество сроков экс-президентов или действующего главы государства на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации не учитывается. Таким образом, Владимир Путин сможет принять участие в выборах президента РФ в 2024 году.
До внесения поправки в тексте ч. 3 было сказано «более двух сроков подряд».
Владимир Путин был переизбран на четвертый срок в 2018 году. В 2024 году срок его полномочий истечет. В случае, если бы поправка в Конституцию в 2020 году не была принята, действующий президент не смог бы принять участие в выборах 2024 года.
Президенты РФ:
Борис Ельцин (10 июля 1991 — 31 декабря 1999)
Владимир Путин (7 мая 2000 — 7 мая 2008)
Дмитрий Медведев (7 мая 2008 — 7 мая 2012)
Владимир Путин (7 мая 2012 — настоящее время)
Напомним, в Краснодарском крае 10 сентября завершилось голосование на муниципальных выборах. Как оно прошло, мы писали здесь.