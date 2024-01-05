На дорогах Сочи появятся 25 экологичных автобусов

Данный вид транспорта работает на метане. Автобусы оборудованы валидаторами для оплаты проезда без кондуктора, видеокамерами и системой климат-контроля.



Напомним, что в конце декабря в Краснодар привезли первый трамвайный вагон из Беларуси «Белкоммунмаш».



Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году в Краснодарском крае на закупку автобусов и электробусов выделили 5 млрд рублей. 19 декабря в столицу Кубани доставили первый из 16-ти электротранспортов марки «Волгабас». Экологичный автобус выйдет на маршрут 2Е.