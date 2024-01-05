На дорогах Сочи появятся 25 экологичных автобусов

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала замглавы Сочи по экономике и финансам Светланы Калининой https://t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/3978
    © Скриншот из телеграм-канала замглавы Сочи по экономике и финансам Светланы Калининой https://t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/3978

Власти Сочи рассказали о новых экологичных автобусах, которые выйдут на городские дороги

4 января замглавы Сочи Светлана Калинина сообщила в своем телеграм-канале, что курорт получил 25 новых экологичных автобусов. Они будут курсировать по городскому маршруту №555.

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Данный вид транспорта работает на метане. Автобусы оборудованы валидаторами для оплаты проезда без кондуктора, видеокамерами и системой климат-контроля.

Напомним, что в конце декабря в Краснодар привезли первый трамвайный вагон из Беларуси «Белкоммунмаш».

Как писали ранее Юга.ру, в 2023 году в Краснодарском крае на закупку автобусов и электробусов выделили 5 млрд рублей. 19 декабря в столицу Кубани доставили первый из 16-ти электротранспортов марки «Волгабас». Экологичный автобус выйдет на маршрут 2Е.

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