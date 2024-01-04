Музей Победы приглашает жителей Кубани на бесплатный виртуальный 3D-тур «Битва за Москву. Первая Победа!»

На сайте московского Музея Победы запустили онлайн-тур по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!»

Жителей Краснодарского края приглашают присоединиться к виртуальному туру по экспозиции, которую создали по технологии 360°. Все объекты выставки можно рассмотреть с разных ракурсов за счет высокого качества картинки и эффекта погружения.

Экспозиция посвящена первому периоду Великой Отечественной войны. В ходе виртуальной экскурсии зрители узнают историю московской семьи в то тревожное время. В туре показана военная Москва, ситуация в метро, система противовоздушной обороны, раскрыты приемы, с помощью которых «прятали» Кремль.