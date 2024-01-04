Музей Победы приглашает жителей Кубани на бесплатный виртуальный 3D-тур «Битва за Москву. Первая Победа!»
На сайте московского Музея Победы запустили онлайн-тур по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!»
Жителей Краснодарского края приглашают присоединиться к виртуальному туру по экспозиции, которую создали по технологии 360°. Все объекты выставки можно рассмотреть с разных ракурсов за счет высокого качества картинки и эффекта погружения.
Экспозиция посвящена первому периоду Великой Отечественной войны. В ходе виртуальной экскурсии зрители узнают историю московской семьи в то тревожное время. В туре показана военная Москва, ситуация в метро, система противовоздушной обороны, раскрыты приемы, с помощью которых «прятали» Кремль.
В онлайн-туре гости увидят легендарный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Специалист Музея Победы расскажет, что делали жители Москвы, чтобы город не сдался врагу.
3D-тур будет доступен бесплатно до 7 января 2024 года включительно. Чтобы начать онлайн-путешествие в историю, нужно перейти на сайт Музея Победы по ссылке и активировать код «Moskva».
Как писали Юга.ру, 6 и 7 января в Краснодаре пройдет фестиваль «КИТ Зимой», участники которого будут соревноваться в спортивные версии «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга» и «Своей игры».