В России МРОТ вырос на 3 тыс. рублей

Его размер вырос на 3 тыс. рублей и составил 19 тыс. 242 рубля. Прожиточный минимум на душу населения — на 1 тыс. 78 рублей до 15 тыс. 453 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос на 1 тыс. 175 рублей — до 16 тыс. 844 рублей, для пенсионеров — на 927 рублей до 13 тыс. 290 рублей, для детей — на 1 тыс. 45 рублей до 14 тыс. 989 рублей.

Как писали Юга.ру, в России изменился закон о маткапитале, а в Краснодарском крае увеличили пособие по уходу за ребенком.