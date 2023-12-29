Создаем новогоднее настроение: какие эпизоды сериала «Друзья» стоит посмотреть на праздниках

Юга.ру собрали новогодние и рождественские эпизоды легендарного сериала «Друзья»

Сериал «Друзья» — культовый американский ситком, один из наиболее знаменитых ТВ-проектов 1990-х годов. Это комедия о шестерых молодых людях, которые стали друг для друга семьей. В девяти сезонах сериала герои вместе отмечают Новый год и Рождество. Эти серии передают зрителям теплую атмосферу праздников — в эпизодах показан уютный новогодний интерьер, дружеские беседы и рождественские ужины. Мы предлагаем пересмотреть девять серий «Друзей», чтобы зарядиться новогодним настроением.

1 сезон, эпизод 10. На вечеринке в квартире Моники и Рейчел собралось много гостей, хотя друзья собирались отмечать Новый год вшестером. Росс пришел на праздник со своей обезьянкой Марселем. Фиби прямо перед Новым годом отпускает свою любовь, парня-ученого, в длительную командировку в Минск. Рейчел остается одна, потому что ее друг-иностранец не прилетел. В результате вечеринки герои сериала понимают, что самое ценное, что у них есть, — дружба.

2 сезон, эпизод 9. В этой серии в квартире Моники, где всегда проходят все вечеринки друзей, произошла поломка системы отопления. В комнатах невыносимо жарко, но это не стало поводом отменять рождественскую вечеринку. Горячая серия с теплыми яркими смешными моментами, дружеской любовью и поддержкой.

3 сезон, эпизод 10. В этой серии Росс пытается помочь маленькой девочке исполнить мечту — выиграть поездку в космический лагерь. Фиби спасает старые новогодние елки, которые попадают в измельчитель. Рейчел бросает работу в кафе, чтобы начать год с чистого листа, найти занятие, которое будет приносить ей удовольствие. Эпизод про добро, помощь, дружбу и новогодние чудеса.

4 сезон, эпизод 10. В этом эпизоде друзья в очередной приходят на помощь друг к другу — в карьере и личной жизни. Фиби сочиняет рождественскую песню, в которой не ко всем именам друзей ей удалось подобрать рифму. Смешной эпизод, в котором не было вечеринки, но была атмосфера.

5 сезон, эпизод 11. Друзья дают новогодние обещания сами себе. Росс — больше не разводиться, Фиби — научиться управлять самолетом, Рэйчел — не сплетничать, Джоуи — научиться играть на гитаре, Моника — делать больше фотографий с друзьями на память, Чендлер — перестать шутить над близкими.

6 сезон, эпизод 10. Росс и Моника отправляются на съемки новогоднего танцевального ТВ-шоу, фанатами которого являются с детства. Джоуи делает шаг навстречу Жанин и герои целуются. Серия, в которой мечты сбываются.

7 сезон, эпизод 10. Главная мысль серии — уважение к традициям разных народов и религий. Росс пытается привить своему сыну интерес не только к Новому году, но и к еврейскому празднику Ханука. В таком необычном процессе воспитания участвуют друзья. В то же время Фиби пытается вынудить Рейчел переехать к ней, выбранная стратегия не сможет оставить зрителя равнодушным. И все это из-за большой любви шестерых друзей друг к другу.

Сезон 8, эпизод 11. Друзья обсуждают — насколько серьезным шагом будет рассылка рождественских карточек от Росса и Моны. Кажется, отношения пары вышли на новый уровень. У Чендлера странные отношения с начальством, он не может избежать встреч с руководителем вне работы, что приводит к вранью и забавным казусам.

Сезон 9, эпизод 10. Друзья устраивают охоту на подарки от Моники, чтобы понять, что подарить в ответ. Чендлера отправляют в командировку, он разрывается между городами, чтобы встретить праздники с друзьями. Интрига серии — у кого из друзей подарок окажется самым глупым. Фиби снова сочиняет новогоднюю песню и пытается придумать рифмы к именам друзей.