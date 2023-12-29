Турпоезд «Лыжная стрела» поедет на зимние курорты Краснодарского края и КЧР

30 декабря «Лыжная стрела» поедет из Ростова-на-Дону на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии. До Черкесска путешественникам придется доехать на автобусе, а в Домбай и Архыз их довезет поезд. Туристические вагоны будут курсировать по данному направлению до 8 января (кроме 1 января). Купить билет автобус+поезд и узнать подробности можно на сайте.



29 декабря тупоезд №934/933 поедет из Москвы в Апатиты. «Лыжная стрела» будет ходить по этому маршруту до 9 января.



Также с 1 января «Кубань Экспресс-Пригород» назначит дополнительные пригородные поезда из Имеретинского курорта в Туапсе. Они будут ходить до 30 марта. Электричка №6832 отправится со станции Имеретинский курорт в 18:56 и прибудет в Туапсе в 22:42.



В обратном направлении состав №6831 начнет ходить со 2 января по 31 марта. Он уедет из Туапсе в 07:36 и достигнет Имеретинского курорта в 11:38.



Как писали ранее Юга.ру, в Карачаево-Черкесии на курорте «Домбай» откроют 17 км горнолыжных трасс.