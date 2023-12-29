Турпоезд «Лыжная стрела» поедет на зимние курорты Краснодарского края и КЧР
РЖД запустил турпоезд «Лыжная стрела» на горнолыжные курорты Краснодарского края и Карачаево-Черкесии
Пресс-служба РЖД сообщила, что 29 декабря из Ростова-на-Дону на курорт «Роза Хутор» отправится первый турпоезд «Лыжная стрела». Состав №926 будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Роза Хутор/Роза Хутор — Краснодар — Ростов-на-Дону до 8 января включительно. Приобрести билет можно здесь.
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30 декабря «Лыжная стрела» поедет из Ростова-на-Дону на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии. До Черкесска путешественникам придется доехать на автобусе, а в Домбай и Архыз их довезет поезд. Туристические вагоны будут курсировать по данному направлению до 8 января (кроме 1 января). Купить билет автобус+поезд и узнать подробности можно на сайте.
29 декабря тупоезд №934/933 поедет из Москвы в Апатиты. «Лыжная стрела» будет ходить по этому маршруту до 9 января.
Также с 1 января «Кубань Экспресс-Пригород» назначит дополнительные пригородные поезда из Имеретинского курорта в Туапсе. Они будут ходить до 30 марта. Электричка №6832 отправится со станции Имеретинский курорт в 18:56 и прибудет в Туапсе в 22:42.
В обратном направлении состав №6831 начнет ходить со 2 января по 31 марта. Он уедет из Туапсе в 07:36 и достигнет Имеретинского курорта в 11:38.
Как писали ранее Юга.ру, в Карачаево-Черкесии на курорте «Домбай» откроют 17 км горнолыжных трасс.