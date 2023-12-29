Турпоезд «Лыжная стрела» поедет на зимние курорты Краснодарского края и КЧР

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/4239
    © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/4239

РЖД запустил турпоезд «Лыжная стрела» на горнолыжные курорты Краснодарского края и Карачаево-Черкесии

Пресс-служба РЖД сообщила, что 29 декабря из Ростова-на-Дону на курорт «Роза Хутор» отправится первый турпоезд «Лыжная стрела». Состав №926 будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Роза Хутор/Роза Хутор — Краснодар — Ростов-на-Дону до 8 января включительно. Приобрести билет можно здесь.

Куда ехать за снегом на юге РФ:

30 декабря «Лыжная стрела» поедет из Ростова-на-Дону на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии. До Черкесска путешественникам придется доехать на автобусе, а в Домбай и Архыз их довезет поезд. Туристические вагоны будут курсировать по данному направлению до 8 января (кроме 1 января). Купить билет автобус+поезд и узнать подробности можно на сайте.

29 декабря тупоезд №934/933 поедет из Москвы в Апатиты. «Лыжная стрела» будет ходить по этому маршруту до 9 января.

Также с 1 января «Кубань Экспресс-Пригород» назначит дополнительные пригородные поезда из Имеретинского курорта в Туапсе. Они будут ходить до 30 марта. Электричка №6832 отправится со станции Имеретинский курорт в 18:56 и прибудет в Туапсе в 22:42. 

В обратном направлении состав №6831 начнет ходить со 2 января по 31 марта. Он уедет из Туапсе в 07:36 и достигнет Имеретинского курорта в 11:38.

Как писали ранее Юга.ру, в Карачаево-Черкесии на курорте «Домбай» откроют 17 км горнолыжных трасс.

Горнолыжный спорт Домбай Железная дорога Поезда путешествия РЖД Роза Хутор Ростов-на-Дону Сочи

Новости

Турпоезд «Лыжная стрела» поедет на зимние курорты Краснодарского края и КЧР
Состояние Сергея Галицкого за 2023 год увеличилось на 1 млрд долларов — Bloomberg
Краснодарский край получит субсидию на создание условий для отдыха маломобильных граждан
Краснодарский экоцентр в январе будет принимать живые елки на переработку
В краснодарском литературном музее состоится «Антиквартирник»
В Краснодаре открылась выставка картин Владимира Мехеда и Виктора Коваленко

Лента новостей

Как встретить Новый год 2024 правильно
27 декабря, 13:04
Как встретить Новый год 2024 правильно
Как одеться, что поставить на стол и как загадать желание
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
26 декабря, 18:42
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году
26 декабря, 16:24
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Реклама на сайте