Квартиры у моря: в Туапсинском районе стартовали продажи жилья в комплексе «Монако» от ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил старт продаж нового проекта на побережье Краснодарского края — ЖК «Монако»

Комплекс расположился в курортном поселке Агой Туапсинского района — всего в 5 минутах от пляжа. Широкие лоджии с оригинальными ограждениями и видом на горы, панорамное остекление, светлое цветовое оформление — архитектурой «Монако» напоминает средиземноморские виллы.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В проекте есть различные планировки — от студий до двухкомнатных комнатных квартир. Все жилье сдадут с ремонтом, включая мебель для лоджии и кухонный гарнитур.

Особое внимание уделили дворовому пространству. Здесь обустроят детские площадки с безопасным покрытием, спортплощадки с современными тренажерами, зону отдыха для взрослых, место для приготовления барбекю. Ландшафтный дизайн, освещение и видеонаблюдение сделают двор уютным и безопасным.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В шаговой доступности от ЖК «Монако» есть вся необходимая для жизни инфраструктура: школа, детский сад, медицинский центр, спортивные секции и фитнес-центры, супермаркеты и магазины, кафе и рестораны.

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По данным ГК ТОЧНО, сдать жилой комплекс в эксплуатацию планируют во втором квартале 2024 года.