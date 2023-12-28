В Краснодаре открылась выставка картин Владимира Мехеда и Виктора Коваленко

Адыгея, Краснодарский край

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  • Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом художественном музее пройдет выставка пейзажей Кубани и Адыгеи

Над проектом работали Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко и «Художественная галерея «Сантал». В экспозицию вошли 100 работ заслуженного художника Адыгеи Владимира Мехеда и заслуженного деятеля искусств Кубани Виктора Коваленко. Владимир Мехед был первым учителем Виктора Коваленко в Майкопе.

На выставке представили картины из мастерской художника Виктора Коваленко, фондов галереи «Сантал» и художественного музея. Гости увидят пейзажи родных для художников мест. Экспозиция посвящена преемственности, связи поколений, судеб, мастерства и отношения к жизни, сообщают организаторы.

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«Сравнение их произведений позволит лучше выявить художественную индивидуальность мастеров, обнаружить различные грани реалистического метода», — рассказали создатели выставки.

Экспозиция будет работать до 28 января 2024 года на улице Красной, 15.

Напомним, в Краснодарском музее имени Коваленко 27 декабря открылась выставка «Вооружение адыгского воина от древности до нового времени».

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