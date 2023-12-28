В Краснодаре открылась выставка картин Владимира Мехеда и Виктора Коваленко

В Краснодарском краевом художественном музее пройдет выставка пейзажей Кубани и Адыгеи

Над проектом работали Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко и «Художественная галерея «Сантал». В экспозицию вошли 100 работ заслуженного художника Адыгеи Владимира Мехеда и заслуженного деятеля искусств Кубани Виктора Коваленко. Владимир Мехед был первым учителем Виктора Коваленко в Майкопе.

На выставке представили картины из мастерской художника Виктора Коваленко, фондов галереи «Сантал» и художественного музея. Гости увидят пейзажи родных для художников мест. Экспозиция посвящена преемственности, связи поколений, судеб, мастерства и отношения к жизни, сообщают организаторы.

«Сравнение их произведений позволит лучше выявить художественную индивидуальность мастеров, обнаружить различные грани реалистического метода», — рассказали создатели выставки. Экспозиция будет работать до 28 января 2024 года на улице Красной, 15.