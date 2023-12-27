Сбер запустил онлайн-сервис «Зелёный индекс» для развития полезных привычек

В новой ESG-игре можно заработать бонусы СберСпасибо, виртуальные ачивки-талисманы и даже посадить собственное дерево

Сбер запустил игровой сервис «Зелёный индекс», который станет персональным навигатором по здоровому и осознанному образу жизни. Новый проект поможет узнать, как привычки влияют на окружающий мир и насколько участник заботится о себе и своих финансах, о людях и природе. Что значит быть финансово грамотным, где и зачем учиться новому, как следить за своим здоровьем, экономить бумагу, воду и электричество — ответы на эти и другие вопросы, персональные советы и рекомендации о полезных привычках можно найти, проходя игровые онлайн-задания интерактивного «Зелёного индекса».

Чтобы принять участие в игре, необходимо авторизоваться по СберID на странице онлайн-сервиса. После короткого теста умный алгоритм подберёт персональный план развития — рекомендации, советы и задания, которые можно проходить в удобное время.

«Зелёный индекс» формируется на основе тестирования, а также с учетом осознанных действий участника по четырём важным направляющим образа жизни: забота о себе (здоровье, спорт, саморазвитие и самообразование);

забота о природе (ответственные покупки, экономия ресурсов, углеродный след на транспорте, переработка отходов);

забота о людях (волонтёрство, донорство, благотворительность, забота о близких, инклюзия);

забота о финансовом здоровье (накопления, кредиты, страхование и безопасность, ответственные инвестиции).

В процессе обучения и игры участники получают новые знания и рекомендации по развитиюв этих направлениях. Задания — тесты, квизы, статьи, мини-курсы, советы по полезным привычкам — помогают выработать осознанный подход в повседневной жизни, в отношениях с людьми и окружающим миром. Пользователь может самостоятельно выбирать цели и наращивать «Зелёный индекс» по каждому из треков.

© Фото пресс-службы Юго-Западного Сбербанка

За выполнение заданий участники получают очки, за достижения — ачивки-талисманы в виде изображений редких животных, созданных с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Самые активные участники, показывающие значительный прогресс в игре, получат персональный сертификат на посадку деревьев ― одного, трёх или пяти — в рамках весенней кампании банка по восстановлению лесов. А следуя рекомендациям по использованию полезных и зелёных сервисов и продуктов Сбера, клиенты могут получить бонусы СберСпасибо.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова рассказывает: «Мы запустили новый зелёный сервис, чтобы помочь нашим клиентам понять, насколько в повседневной жизни они заботятся о себе, близких людях и природе. Фактически «Зелёный индекс» — это личный навигатор по полезным привычкам, разумной экономии и добрым делам. Для тех, кто хочет вести осознанный образ жизни уже сейчас и не ждать понедельника, мы разработали сервис с удобной, интерактивной и технологичной механикой, а также подготовили более сотни различных заданий и советов, которые умный алгоритм подберёт специально под каждого пользователя сервиса. При этом, совершая полезные расходы, например благотворительные пожертвования, и выполняя рекомендации, участники смогут получить зелёный кешбэк — бонусы СберСпасибо. Всего в рамках проекта мы начислим 5 млн бонусов СберСпасибо за заботу о себе и окружающем мире».

В личном кабинете сервиса можно отслеживать свои достижения и историю действий, уточнять прогресс по отдельным трекам, узнать количество заработанных очков, ознакомиться с правилами игры, условиями начисления бонусов СберСпасибо и методикой расчёта «Зелёного индекса». Кешбэк бонусами СберСпасибо в рамках «Зелёного индекса» начисляется за: за осознанные покупки в онлайн-сервисе СберЗдоровье и СберЕаптеке,

за просмотр и прослушивание тематического контента в онлайн-кинотеатре Okkо и HiFi-стриминге «Звук»,

за обучение на платформе Edutoria,

при покупке полисов в СберСтраховании и перечислении пожертвований через благотворительную платформу СберВместе,

за оформление подписок СберПрайм и использование полезных финансовых сервисов банка, например автоплатежей и ИнвестКопилки.