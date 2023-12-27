Краснодарца обвинили в контрабанде культурных ценностей за отправку советских наград в Израиль. Некоторые из них стоят больше 100 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео tass.ru
    © Скриншот видео tass.ru

Сотрудники таможни и ФСБ выяснили, что житель Краснодара пытался отправить почтой 29 советских орденов и медалей в Израиль

Федеральная таможенная служба сообщила ТАСС, что сотрудники ведомства вместе с коллегами из УФСБ РФ по Краснодарскому краю пресекли контрабанду более 200 госнаград времен СССР, которые краснодарец пытался переслать в Израиль.

Читайте также:

«Правоохранители установили, что 59-летний житель Краснодара предпринял попытку переслать в Израиль почтовым отправлением 29 орденов и медалей советских времен. В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки, однако в посылке таможенники обнаружили ограниченные к вывозу награды. При дальнейших обысках в квартире нарушителя оперативники обнаружили более 200 орденов, медалей и знаков отличия. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей)», — заявили таможенники.

По их мнению, среди госнаград нашли предметы, которые относятся к культурным ценностям, а их рыночная стоимость якобы превышает 100 тыс. рублей. Речь об ордене «Знак почета» 1939 года и серебряной медали РСФСР об окончании школы 1954-го. Также изъяты 10 орденов Отечественной войны, 8 орденов Ленина и знаки отличия «Герой Советского Союза» и «Герой социалистического труда».

Как сообщали Юга.ру, в августе мужчина пытался вывезти из Грозного в Дубай камчатских крабов и лапы гималайского медведя.

Контрабанда Краснодар Культурное наследие Награды Таможня ФСБ

Новости

В Краснодаре покажут иммерсивный декадентский спектакль о Валерии Брюсове
Краснодарца обвинили в контрабанде культурных ценностей за отправку советских наград в Израиль. Некоторые из них стоят больше 100 тыс. рублей
Стало известно, как будут работать медучреждения Кубани в период каникул
МФЦ, почта и МРЭО ГАИ опубликовали график работы в новогодние праздники
Прокуратура Туапсе выявила 60 мошенничеств с маткапиталом на 27 млн рублей
Краснодар стал самым солнечным городом России в 2023 году

Лента новостей

Как встретить Новый год 2024 правильно
Сегодня, 13:04
Как встретить Новый год 2024 правильно
Как одеться, что поставить на стол и как загадать желание
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Вчера, 18:42
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году
Вчера, 16:24
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Реклама на сайте