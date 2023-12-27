Краснодарца обвинили в контрабанде культурных ценностей за отправку советских наград в Израиль. Некоторые из них стоят больше 100 тыс. рублей

Федеральная таможенная служба сообщила ТАСС, что сотрудники ведомства вместе с коллегами из УФСБ РФ по Краснодарскому краю пресекли контрабанду более 200 госнаград времен СССР, которые краснодарец пытался переслать в Израиль.

«Правоохранители установили, что 59-летний житель Краснодара предпринял попытку переслать в Израиль почтовым отправлением 29 орденов и медалей советских времен. В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки, однако в посылке таможенники обнаружили ограниченные к вывозу награды. При дальнейших обысках в квартире нарушителя оперативники обнаружили более 200 орденов, медалей и знаков отличия. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей)», — заявили таможенники.

По их мнению, среди госнаград нашли предметы, которые относятся к культурным ценностям, а их рыночная стоимость якобы превышает 100 тыс. рублей. Речь об ордене «Знак почета» 1939 года и серебряной медали РСФСР об окончании школы 1954-го. Также изъяты 10 орденов Отечественной войны, 8 орденов Ленина и знаки отличия «Герой Советского Союза» и «Герой социалистического труда».