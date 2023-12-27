Краснодар стал самым солнечным городом России в 2023 году

Синоптики подвели итоги 2023 года и выяснили, какие города РФ были самыми жаркими, холодными, солнечными и дождливыми

Специалисты «Яндекс Погоды» рассказали, что самую низкую температуру зафиксировали 10 января в населенном пункте Оленек (Республика Саха). Там столбик термометра опустился до -60 °С. За ним последовали Красноярск, где похолодало до -43 °С, и Екатеринбург — до -40 °С.

Самыми жаркими городами стали Уфа (41 °С), Челябинск и Омск (40 °С), а также Волгоград и Краснодар (39 °С).