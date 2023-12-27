Краснодар стал самым солнечным городом России в 2023 году

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики подвели итоги 2023 года и выяснили, какие города РФ были самыми жаркими, холодными, солнечными и дождливыми

Специалисты «Яндекс Погоды» рассказали, что самую низкую температуру зафиксировали 10 января в населенном пункте Оленек (Республика Саха). Там столбик термометра опустился до -60 °С. За ним последовали Красноярск, где похолодало до -43 °С, и Екатеринбург — до -40 °С.

Самыми жаркими городами стали Уфа (41 °С), Челябинск и Омск (40 °С), а также Волгоград и Краснодар (39 °С).

Засуха, дефицит воды и отток туристов:

Среди всех населенных пунктов России самыми солнечными оказались Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Реже всего солнце наблюдали жители Красноярска — всего 73 дня. В уходящем году Санкт-Петербург обогнал Москву — 94 солнечных дня против 84. Даже в Челябинске ясных и малооблачных дней было на 20 больше, чем в Москве.

Москва обошла Санкт-Петербург по количеству осадков. По снежным и дождливым дням первенство забрал Нижний Новгород — 108 дней в году.

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