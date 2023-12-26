Россияне оформили 95 тыс. детских банковских карт в РНКБ за год

В 2023 году клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили в полтора раза больше банковских карт для детей, чем в прошлом

Всего РНКБ выпустил более 235 тыс. карт для детей от 6 до 18 лет. 53% владельцев — мальчики, 47% — девочки. Средний возраст маленького пользователя — 11 лет.

Такими картами можно:

оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях и проезд в общественном транспорте;

подтвержать льготный проезд.

Кроме того, их можно использовать как пропуск при входе в некоторые учебные заведения Крыма и при выборе питания в школах.

Дети могут совершать операции не только с помощью физического носителя (пластика), но и со смартфона на платформе Android с приложением Mir Pay. Функционал детских карт постоянно расширяют.

В этом году маленькие пользователи совершили более 7 млн платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 600 млн рублей, средний чек — 84 рубля. Для снятия наличных в банкоматах детские карты использовали чуть более 146 тыс. раз.