Россияне оформили 95 тыс. детских банковских карт в РНКБ за год
В 2023 году клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили в полтора раза больше банковских карт для детей, чем в прошлом
Всего РНКБ выпустил более 235 тыс. карт для детей от 6 до 18 лет. 53% владельцев — мальчики, 47% — девочки. Средний возраст маленького пользователя — 11 лет.
Такими картами можно:
- оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях и проезд в общественном транспорте;
- подтвержать льготный проезд.
Кроме того, их можно использовать как пропуск при входе в некоторые учебные заведения Крыма и при выборе питания в школах.
Дети могут совершать операции не только с помощью физического носителя (пластика), но и со смартфона на платформе Android с приложением Mir Pay. Функционал детских карт постоянно расширяют.
В этом году маленькие пользователи совершили более 7 млн платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 600 млн рублей, средний чек — 84 рубля. Для снятия наличных в банкоматах детские карты использовали чуть более 146 тыс. раз.
«Интересно, что наши юные клиенты используют карты в качестве платежного средства в 50 раз чаще, чем снимают с них наличные. Это говорит о высокой платежной культуре подрастающего поколения. Мы надеемся, что навыки работы с банковской картой с раннего возраста позволят сформировать финансовую грамотность и не попадаться на уловки мошенников», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
Преимущество детской карты: родитель не перечисляет деньги на карту ребенка, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов операций. Изменить лимиты можно в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут с помощью выписки по карте в мобильном приложении или по смс.
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В мобильном приложении у родителей есть возможность открыть для ребенка детский банковский вклад «Накопи». После его оформления ребенок может через собственное мобильное приложение определить цель накоплений и добавить картинку мечты. После того, как на депозите окажется достаточно средств, можно снять деньги с депозита и потратить их на осуществление мечты или отредактировать цель накоплений и продолжить копить. В РНКБ уже открыли более 10 тыс. детских вкладов на сумму около 90 млн руб.