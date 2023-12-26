Прокурор и подполковник Росгвардии подрались в кафе под Ростовом-на-Дону

Ростовская область

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  • © Фото Cottonbro, pexels.com
    © Фото Cottonbro, pexels.com

22 декабря в одном из кафе Кагальницкого района Ростовской области произошла потасовка между районным прокурором Сагитом Ахметовым и подполковником Росгвардии

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, Ахметов стал приставать к гостям заведения. Перепалка с росгвардейцем, чье имя не называется, переросла в драку. В результате пострадавший получил перелом височной кости и ушиб мозга. Депутат уточнил, что росгвардеец был трезв, после драки его доставили в больницу.

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Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья») и передали в производство областного управления Следственного комитета. Хинштейн уточнил, что подозреваемого не задержали.

«Если кто-то и рассчитывал замять скандал, то теперь это невозможно: ситуация уже взята на контроль руководством Генпрокуратуры и Росгвардии», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Как писали Юга.ру, Приморско-Ахтарский районный суд заключил под стражу 35-летнего инспектора ДПС, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Драки Прокуратура Рестораны Росгвардия Ростов-на-Дону

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