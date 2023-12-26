Вклад в юанях от Уралсиба вошел в топ-10 самых выгодных

Срочный вклад «Доход» в юанях банка Уралсиб вошел в десять самых выгодных займов декабря 2023 года по версии портала «Выберу.ру»

Эксперты проанализировали условия вкладов в юанях во всех банках страны в декабре 2023 года и выбрали 20 наиболее выгодных. При подготовке рейтинга аналитики портала обращали внимание на:

Недавно Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в китайских юанях и добавил новый период — 91 день. Теперь ставки по таким вкладам в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 1,75 — 4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Вклад «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Уралсиба. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Также в банке можно открыть накопительный счет в юанях с доходностью 0,01 — 0,9% (в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг).