Вклад в юанях от Уралсиба вошел в топ-10 самых выгодных

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Срочный вклад «Доход» в юанях банка Уралсиб вошел в десять самых выгодных займов декабря 2023 года по версии портала «Выберу.ру»

Эксперты проанализировали условия вкладов в юанях во всех банках страны в декабре 2023 года и выбрали 20 наиболее выгодных. При подготовке рейтинга аналитики портала обращали внимание на:

  • величину процентной ставки,
  • минимальные сумму и срок,
  • возможность капитализации процентов,
  • порядок пополнения или расходования средств,
  • условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита,
  • реальный денежный доход по окончании срока действия с конвертацией в рубли,
  • дополнительные возможности для вкладчиков и другие критерии.

Недавно Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в китайских юанях и добавил новый период — 91 день. Теперь ставки по таким вкладам в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 1,75 — 4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Вклад «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Уралсиба. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Также в банке можно открыть накопительный счет в юанях с доходностью 0,01 — 0,9% (в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг).

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Подробности вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставку на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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