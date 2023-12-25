Повышение пособия и изменения в законе о маткапитале. Что нужно знать в 2024 году

Краснодарский край

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  • © Фото Joel Overbeck, unsplash.com
    © Фото Joel Overbeck, unsplash.com

В России изменился закон о маткапитале, а в Краснодарском крае увеличили пособие по уходу за ребенком. Рассказываем подробности

С 1 января 2024 года на Кубани увеличится прожиточный минимум на детей. Гражданам, получающим пособие, увеличат размер выплат, сообщает «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».

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Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 17 лет, в зависимости от доходов, выплачивается в размере 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума. В Краснодарском крае выплаты составят 7 195 рублей, 10 792,5 рублей и 14 390 рублей.

«Также будет увеличено и пособие для беременных женщин. Оно зависит от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Если в 2023 году он равнялся 15 042 рублям, то в 2024 году ПМ установлен в сумме 16 170 рублей. И выплаты составят: 8 085 рублей, 12 127,5 рублей, 16 170 рублей. При назначении пособия учитывается комплексная оценка нуждаемости», — рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. 

Также 25 декабря Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в условия получения материнского капитала. Теперь выплату получат только те, кто имеет гражданство России на момент появления ребенка, а также если дети будут гражданами страны по рождению. 

Как писали ранее Юга.ру, с 1 января 2024 года в Краснодарском крае МРОТ превысит 20 тыс. рублей. 

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Повышение пособия и изменения в законе о маткапитале. Что нужно знать в 2024 году
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