В Краснодарском крае одиннадцатилетней Саше Горбуновой нужна реабилитация. Рассказываем, как ей помочь
«Русфонд» начал сбор средств на реабилитацию в таганрогской клинике девочке с ДЦП из Краснодарского края
Саше в год диагностировали ДЦП. С девочкой стали заниматься дома, в профильных клиниках, санаториях и реабилитационных центрах. Это дало результат — она научилась самостоятельно передвигаться, у нее стала понятной речь и разборчивым почерк, хорошо осваивает школьную программу.
В Краснодарском крае девятилетнему Тимуру Чихичину необходим дорогой препарат:
«Два года назад дочке провели операцию на левом тазобедренном суставе. Саша заново училась садиться, ходить, удерживать равновесие. Но при ходьбе дочь подволакивала правую ногу, и я слышала легкие щелчки в бедре. Как выяснилось, произошел вывих правого тазобедренного сустава. Операцию на этом суставе Саше сделали в ноябре, наложили гипс, и пока она ограничена в движениях», — поделилась мама девочки Олеся Горбунова.
В январе Саше должны снять гипс. Далее будет необходима длительная реабилитация, чтобы укрепить мышцы и разработать суставы.
«Основной диагноз Саши — детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Девочка неоднократно проходила курсы реабилитации в нашем центре. Результаты были хорошие. В ноябре она перенесла операцию на правом тазобедренном суставе. Сейчас Саша в гипсовой повязке, после ее снятия потребуется длительная реабилитация», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Черикова.
Мама воспитывает Сашу одна. Папа с ними не живет и не поддерживает дочку. Им сложно самим собрать необходимую сумму на оплату восстановительного лечения. Всего требуется 181 280 рублей.
Как помочь Саше?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Горбуновой);
- через СПБ, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883 КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Горбуновой. Без НДС.