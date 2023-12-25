В Краснодарском крае одиннадцатилетней Саше Горбуновой нужна реабилитация. Рассказываем, как ей помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Саши Горбуновой, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Саши Горбуновой, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств на реабилитацию в таганрогской клинике девочке с ДЦП из Краснодарского края

Саше в год диагностировали ДЦП. С девочкой стали заниматься дома, в профильных клиниках, санаториях и реабилитационных центрах. Это дало результат — она научилась самостоятельно передвигаться, у нее стала понятной речь и разборчивым почерк, хорошо осваивает школьную программу.

В Краснодарском крае девятилетнему Тимуру Чихичину необходим дорогой препарат:

«Два года назад дочке провели операцию на левом тазобедренном суставе. Саша заново училась садиться, ходить, удерживать равновесие. Но при ходьбе дочь подволакивала правую ногу, и я слышала легкие щелчки в бедре. Как выяснилось, произошел вывих правого тазобедренного сустава. Операцию на этом суставе Саше сделали в ноябре, наложили гипс, и пока она ограничена в движениях», — поделилась мама девочки Олеся Горбунова.

В январе Саше должны снять гипс. Далее будет необходима длительная реабилитация, чтобы укрепить мышцы и разработать суставы.

«Основной диагноз Саши — детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Девочка неоднократно проходила курсы реабилитации в нашем центре. Результаты были хорошие. В ноябре она перенесла операцию на правом тазобедренном суставе. Сейчас Саша в гипсовой повязке, после ее снятия потребуется длительная реабилитация», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Черикова.

Мама воспитывает Сашу одна. Папа с ними не живет и не поддерживает дочку. Им сложно самим собрать необходимую сумму на оплату восстановительного лечения. Всего требуется 181 280 рублей.

Как помочь Саше?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Горбуновой);
  • через СПБ, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883 КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700,
    БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Горбуновой. Без НДС.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Медицина Русфонд

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