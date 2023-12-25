В Краснодарском крае одиннадцатилетней Саше Горбуновой нужна реабилитация. Рассказываем, как ей помочь

Саше в год диагностировали ДЦП. С девочкой стали заниматься дома, в профильных клиниках, санаториях и реабилитационных центрах. Это дало результат — она научилась самостоятельно передвигаться, у нее стала понятной речь и разборчивым почерк, хорошо осваивает школьную программу.

«Два года назад дочке провели операцию на левом тазобедренном суставе. Саша заново училась садиться, ходить, удерживать равновесие. Но при ходьбе дочь подволакивала правую ногу, и я слышала легкие щелчки в бедре. Как выяснилось, произошел вывих правого тазобедренного сустава. Операцию на этом суставе Саше сделали в ноябре, наложили гипс, и пока она ограничена в движениях», — поделилась мама девочки Олеся Горбунова.



В январе Саше должны снять гипс. Далее будет необходима длительная реабилитация, чтобы укрепить мышцы и разработать суставы.



«Основной диагноз Саши — детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Девочка неоднократно проходила курсы реабилитации в нашем центре. Результаты были хорошие. В ноябре она перенесла операцию на правом тазобедренном суставе. Сейчас Саша в гипсовой повязке, после ее снятия потребуется длительная реабилитация», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Черикова.

Мама воспитывает Сашу одна. Папа с ними не живет и не поддерживает дочку. Им сложно самим собрать необходимую сумму на оплату восстановительного лечения. Всего требуется 181 280 рублей .



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