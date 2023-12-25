На курорте «Роза Хутор» открылась выставка, посвященная Южному Дагестану

В этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор» можно увидеть более 200 экспонатов из фондов национального музея Дагестана

Выставка рассказывает о быте и традициях населения Южного Дагестана. «Дагестан известен своим многонациональным составом. В республике проживают представители 32 народностей, говорящих на более чем 70-ти диалектах. Наша экспозиция знакомит с уникальным регионом, где расположена древняя крепость Дербент возрастом более 5000 лет и находятся горные вершины-шестятысячники. Сама природа создает тот колорит, который отражает быт сразу шести народностей — лезгинов, табасаранцев, агульцев, рутульцев, цахуров, азербайджанцев. На выставке мы хотели показать повседневную жизнь горцев этих мест», — поясняет главный хранитель национального музея Дагестана Заира Кильдеева.

Центральное место в экспозиции заняли традиционные костюмы, украшения из серебра с позолотой, гравировкой, чернью и филигранью. Раньше по наряду девушки можно было безошибочно определить, из какого региона она родом.

«Один из самых интересных экспонатов выставки — передник из серебряных монет, который девушка одевала на свадьбу. В нем можно найти монетки и конца XIX, и начала XX века», — рассказывает Заира Кильдеева.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Знаменит Южный Дагестан и своими коврами. На экспозиции в «Моей России» можно увидеть ткацкий станок XIX века, веретена, сосуды для окрашивания пряжи, расчески, уплотнители и другие инструменты для этого ремесла.

«Природа Южного Дагестана сурова. Дома в горах строили по направлению к солнцу. Чтобы сохранить тепло ткали длинные ковры, которые раскладывали по всему периметру. В отличие от шелковых ковров Ирана, их делали из хлопковых и шерстяных нитей. Мастерство было столь велико, что когда по новому ковру пробегал табун лошадей, он оставался без каких-либо повреждений», — пояснила главный хранитель национального музея Дагестана.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Выставка, посвященная Южному Дагестану, будет работать в течение полугода в павильоне «Кавказ» этнокомплекса «Моя Россия» с 10:00 до 21:00. Позже ее сменит экспозиция о жителях долин Дагестана: терских казаках, кумыках, ногайцах.