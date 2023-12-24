В центре Сочи оползень повредил магистральный водопровод
После ливня в центре Сочи сошел оползень
Грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм в районе переулка Горького, сообщает пресс-служба городского водоканала. К ремонтным работам привлекли 15 человек и три единицы спецтехники. На время ликвидации ситуации перебои с водоснабжением могут возникнуть в домах по улицам Тоннельная, Первомайская, Альпийская, Севастопольская и на переулке Горького.
Завершить работы планируют до 20:00. После этого начнется наполнение системы. Для жителей организовали подвоз питьевой воды.
Как писали Юга.ру, в Сочи из-за непогоды закрыли пляжи и канатные дороги. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром.
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