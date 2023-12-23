В Сочи из-за непогоды закрыли пляжи и канатные дороги. Самолеты отправляют на запасной аэродром

Утром 23 декабря в Сочи начался сильный дождь и ветер. Городские пляжи закрыли, несколько самолетов отправили на запасной аэродром

С утра 23 декабря в Сочи идет дождь и дует сильный ветер. На участках, где есть риск подтоплений, организовали дежурство. По прогнозам синоптиков, такая погода будет в городе до 25 декабря.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что 19 самолетов ушли на запасные аэродромы. Там добавили, что из-за бокового ветра аэропорт работает по фактической погоде.

Все службы в городе работают в усиленном режиме. Уровень воды в реках остается в норме. Также на время шторма закрыли зимние пляжи.

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» закрыл все трассы для катания. «Газпром Поляна» закрыл «Альпику» и приостановил работу канатных дорог А2 и А3. На курорте «Роза Хутор» канатные дороги работают по погодным условиям.

Как писали Юга.ру, 22 декабря синоптики объявили в Краснодарском крае штормовое предупреждение. Прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.