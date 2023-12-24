В Краснодарском крае снова поднимут цены на электричество. Ресурс подорожает почти на 9%
Жителей Краснодарского края ждет повышение цен на электричество
Повышение цены на электроэнергию произойдет 1 июля 2024 года. В Краснодарском крае тариф вырастет на 8,8%, пишет 93.RU со ссылкой на департамент госрегулирования тарифов.
Вот какие будут изменения:
- для городского населения — с 6 до 6,53 рубля за киловатт-час;
- для сельского населения и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — с 4,20 до 4,57 рубля за киловатт-час.
Если у вас зонные тарифы, то они изменятся так:
- для городского населения — день: с 6,73 до 7,33 рубля за киловатт-час, ночь: с 3,61 до 3,93 рубля за киловатт-час;
- для сельского населения и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — день: с 4,71 до 5,13 рубля за киловатт-час, ночь: с 2,53 до 2,76 рубля за киловатт-час.
Также в департаменте сказали, что повышение платы за услуги ЖКХ ограничено правительством РФ на уровне 9,6%, при этом допустимо отклонение в каждом муниципалитете до 14,5%.
Как писали Юга.ру, с 1 июля 2024 года в регионе вырастут цены и на газ. Тариф повысят на 10%. В Краснодаре стоимость кубометра увеличат до 7,14 рублей, в Славянском районе — до 7,71, в Усть-Лабинском — до 7,68 рублей. В остальных районах кубометр газа будет стоить 8,34 рублей.