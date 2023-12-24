В Краснодарском крае снова поднимут цены на электричество. Ресурс подорожает почти на 9%

Повышение цены на электроэнергию произойдет 1 июля 2024 года. В Краснодарском крае тариф вырастет на 8,8%, пишет 93.RU со ссылкой на департамент госрегулирования тарифов.

Вот какие будут изменения:

для городского населения — с 6 до 6,53 рубля за киловатт-час;

для сельского населения и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — с 4,20 до 4,57 рубля за киловатт-час.

Если у вас зонные тарифы, то они изменятся так:

для городского населения — день: с 6,73 до 7,33 рубля за киловатт-час, ночь: с 3,61 до 3,93 рубля за киловатт-час;

для сельского населения и горожан, которые живут в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, — день: с 4,71 до 5,13 рубля за киловатт-час, ночь: с 2,53 до 2,76 рубля за киловатт-час.

Также в департаменте сказали, что повышение платы за услуги ЖКХ ограничено правительством РФ на уровне 9,6%, при этом допустимо отклонение в каждом муниципалитете до 14,5%.