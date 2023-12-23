Фонд «Синдром любви» запустил акцию в поддержку семей, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Благотворительный фонд запустил акцию «Новогодний подарок» в помощь детям с синдромом Дауна

Благотворительный фонд «Синдром любви» приглашает помочь семьям, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна, и поучаствовать в акции «Новогодний подарок». Её смысл состоит в том, чтобы собрать средства на реализацию программ помощи детям.

Чтобы стать участником акции, нужно выбрать на сайте фонда новогодний подарок и совершить пожертвование. Собранные средства фонд «Синдром любви» направит в Центр сопровождения семьи «Даунсайд Ап»

Что можно подарить?

  • Первую консультацию по программам поддержки семьи. Часто именно с таких консультаций начинается знакомство семей с Центром сопровождения семьи «Даунсайд Ап»;
  • Комплект специальных пособий для родителей ребёнка с синдромом Дауна. Это специальная литература, которая дает семье необходимую информацию о том, как необходимо развивать ребенка с синдромом Дауна;
  • Занятие по профориентации для подростка с синдромом Дауна. Специалист Центра сопровождения семьи «Даунсайд Ап» помогает выявить интересы, склонности и способности подростка с синдромом Дауна;
  • Занятие с логопедом и дефектологом для ребёнка с синдромом Дауна. Занятия со специалистом  помогают ребенку с синдромом Дауна развивать интеллект и познавательную активность, навыки коммуникации и речи;
  • Либо пожертвовать любую комфортную сумму для вклада в счастливую жизнь особенных людей.

Все эти подарки помогут улучшить качество жизни детей и их семей, а также получить уверенность и знания, которые помогут им в будущем.

Ранее Юга.ру писали, что краснодарский фонд «Синяя птица» запустил новогоднюю благотворительную кампанию

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Фонд «Синдром любви» запустил акцию в поддержку семей, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна
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