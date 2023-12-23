Количество авиарейсов из Москвы в Сочи увеличат на 60%

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Из московского аэропорта Домодедово перед новогодними каникулами будет доступно более 100 рейсов в неделю на юг России

В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что воздушная гавань полностью готова к обслуживанию возрастающего трафика в Сочи. В преддверии новогодних выходных в неделю будет доступно более 100 рейсов. 

Четыре раза в день будет выполнять рейсы в Сочи авиакомпания S7 Airlines. «Уральские авиалинии» расширили полетную программу до 10 рейсов в сутки. Шесть раз в неделю из Домодедово в Сочи будет выполнять рейсы NordStar, а один раз в неделю можно улететь на самолетах Red Wings.

Как писали Юга.ру, в 2023 году авиарейс «Москва — Сочи» стал самым популярным в России. Напомним, в Краснодарском крае это единственный работающий аэропорт. Остальные приостановили работы 24 февраля 2022 года.

Аэропорты Сочи

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