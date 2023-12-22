В Краснодарском крае прогнозируют гололед и налипание мокрого снега

Краснодарский край

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  • © фото Sega Black-Sea https://vk.com/segablacksea
    © фото Sega Black-Sea https://vk.com/segablacksea

На Кубани объявили штормовое предупреждение в связи с волнением моря, формированием смерчей и лавиноопасностью

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что с 22 по 24 декабря в регионе ожидаются сильный дождь со снегом, грозой и ветром с порывами до 28 м/с. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 

На юго-западных притоках реки Кубань и на реках Черноморского побережья возможен подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

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В Сочи с 23 по 25 декабря прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. В предгорьях снег с сильным налипанием на проводах и деревьях, ветер с порывами до 27 м/с, в горах очень сильный снег. На реках 23 декабря ожидается паводочный режим с достижением неблагоприятных отметок.

Также в горах Краснодарского края и Сочи с 22 по 25 декабря выше 1500 метров будет лавиноопасно.

По данным спасателей, на участке Магри — Веселое с 23 по 25 декабря ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров. Есть опасность формирования смерчей.

В порту Туапсе 24 декабря прогнозируют сильный тягун, а на участке от Джубги до Магри — сильное волнение с высотой волн до 6 метров и зыбью с юго-запада.

О том, как вести себя в непогоду, можно узнать здесь.

Как писали ранее Югу.ру, в Краснодаре на выходных испортится погода.

МЧС Погода Сочи Стихийные бедствия Туапсинский район Штормовые предупреждения

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