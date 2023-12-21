Эксперты напомнили, в какое время выгоднее ездить на такси в новогодние праздники

23 декабря выгоднее будет заказывать такси до 14:00 и в промежутке с 19:00 до 21.00. 24 декабря — до 18:00, потом цена может значительно повыситься.

По словам пресс-службы, тарифы, из которых складывается цена поездки на такси — стоимость 1 км и 1 минуты — в сервисе перед праздниками не меняются. Финальная стоимость зависит от длительности поездки, уровня спроса, количества свободных машин на линии. Сезонность влияет косвенно. В снег или морозы желающих уехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше. Потому что из-за сложной дорожной ситуации многие решают отказаться от работы.

31 декабря, если не хочется переплачивать, лучше делать заказ до 20:00 или с 22:00. В этот период свободных машин больше и стоимость поездки будет ниже. Однако ближе к полуночи водители начинают уходить с линии, поэтому затягивать с вызовом такси тоже не стоит.

После боя курантов и до 2:30 ночи 1 января работающих водителей мало, а спрос на такси растет. Поэтому в этот период цена поездки может быть выше обычного. Наиболее удачное время для заказа — с 2:30 до 4:30.

Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00, когда водители начинают выходить на линию. После 11:00 спрос будет выше и цена, соответственно, тоже. Поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00.