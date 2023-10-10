Минтранс Краснодарского края добивается запрета на работу «Яндекс.Такси» в регионе

«Определение будем обжаловать в соответствии с действующим процессуальным законодательством. По нашему мнению, в данном случае имеются основания для пересмотра данного дела»,— рассказали в Минтрансе.

Минтранс Краснодарского края обжалует отказ Арбитражного суда Москвы пересмотреть иск о признании незаконной деятельности «Яндекс.Такси» на Кубани. В ведомстве сказали, что в деле появились новые обстоятельства, сообщил «Коммерсантъ-Кубань» .

По данным СМИ, «Яндекс.Такси» — единственный из семи агрегаторов в крае, деятельность которого власти не смогли признать незаконной. Министерство потребовало пересмотреть дело, на что в суде заявили, что ведомство недостаточно обосновало появление новых обстоятельств.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае выросли цены на такси из-за подорожания автомобильных запчастей. По данным агрегатора «Максим», в регионах проезд подорожал на 25%, а в Москве — на 40%.