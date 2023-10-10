Минтранс Краснодарского края добивается запрета на работу «Яндекс.Такси» в регионе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд Москвы отказался пересматривать иск о запрете деятельности «Яндекс.Такси» на Кубани. Региональный Минтранс обжалует решение

Минтранс Краснодарского края обжалует отказ Арбитражного суда Москвы пересмотреть иск о признании незаконной деятельности «Яндекс.Такси» на Кубани. В ведомстве сказали, что в деле появились новые обстоятельства, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

«Определение будем обжаловать в соответствии с действующим процессуальным законодательством. По нашему мнению, в данном случае имеются основания для пересмотра данного дела»,— рассказали в Минтрансе.

Читайте также:

По данным СМИ, «Яндекс.Такси» — единственный из семи агрегаторов в крае, деятельность которого власти не смогли признать незаконной. Министерство потребовало пересмотреть дело, на что в суде заявили, что ведомство недостаточно обосновало появление новых обстоятельств. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае выросли цены на такси из-за подорожания автомобильных запчастей. По данным агрегатора «Максим», в регионах проезд подорожал на 25%, а в Москве — на 40%.

Суд Такси Яндекс

Новости

В Краснодарском крае прогнозируют заморозки до -4 °С. Рассказываем, когда включат отопление
Минтранс Краснодарского края добивается запрета на работу «Яндекс.Такси» в регионе
Из Сочи, Минвод и Махачкалы возобновили полеты в Израиль
В Сочи дерево рухнуло на автомобиль. Погода на курорте продолжит портиться
Дольщица снесенного в Геленджике дома снова начала голодовку у администрации Краснодарского края
В мире 10 октября отмечают День психического здоровья

Лента новостей

Много слёз и маленькие чудеса
Сегодня, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
Сегодня, 08:45
В Краснодарском крае больше 1 млн человек вакцинировали от гриппа
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон
Вчера, 16:39
В Краснодарском крае завершился бархатный сезон

Реклама на сайте