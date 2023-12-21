В Краснодарском крае собирают деньги на лечение сына многодетной матери

В соцсетях Кореновска открыли сбор денег на препараты для ребенка с острым токсико-аллергическим заболеванием

20 декабря инстаграм*-сообщество «Рука помощи Кореновск» запустило сбор средств на лечение 13-летнего Артема Бубенчикова, сына подписчицы сообщества. «Все началось с простуды, а закончилось ужасным осложнением, в виде синдрома Стивенса — Джонсона. В данный момент мальчика перевели в реанимацию. Потрачено много средств и сил. Инну знаю лично и дружу с ней давно. Она всегда принимала активное участие в жизни нашего сообщества, в основном материально. Теперь сама нуждается в этой помощи. Я понимаю, что впереди праздники и все откладывают деньги на новогодний стол и подарки. Но знаю одно — этот новый год Инна проведет в стенах больницы. Сейчас нет особого времени, объяснять причины, но скажу одно, все виновные понесут наказание. Но это позже. Мы обязательно подробно все опубликуем.

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Сейчас прошу только об одном — помогите, пожалуйста, справиться с такой ужасной проблемой. Средства нужны на медикаменты и транспорт, так как мама каждый день ездит в Динскую из Кореновска. Оставаться там нет возможности, так как у Инны дома 1,5-годовалый ребенок. Ну что тут говорить, вы и сами прекрасно знаете, что это такое больницы и что там вечно нет нужных препаратов». Автор сообщения попросила переводить деньги на номер карты 2202206119048598, на имя Дарьи Бубенчиковой, старшей дочери Инны. Также она призвала скидывать чеки в директ, чтобы потом могла публиковать их в сторис.