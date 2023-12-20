Гордума Краснодара приняла бюджет на 2024 год с дефицитом в 2,9 млрд рублей

При этом мэр Краснодара Евгений Наумов заявил , что собственные доходы города растут. В 2023 году они превысили 27 млрд рублей. В 2024 году они должны увеличиться до 29,2 млрд рублей. Еще 39,3 млрд рублей составят краевые субвенции и субсидии.

В 2024 году муниципальный бюджет составит более 68 млрд 579 млн 283 тыс. рублей. Расходы городского бюджета планируются на уровне 71 млрд 479 млн 283 тыс. рублей. Таким образом, дефицит краснодарского бюджета составит 2,9 млрд рублей.

19 декабря сайт мэрии Краснодара опубликовал решение гордумы о местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Мэрия Краснодара намерена получить подавляющую часть доходов из шести основных источников:

12 млрд рублей (41,2%) — налог на доходы физлиц,

6,8 млрд рублей — налог по упрощенной системе,

2,5 млрд рублей — налог на прибыль организаций,

2,1 млрд рублей — земельный налог,

1,7 млрд рублей — налог на имущество физлиц,

792 млн рублей — арендная плата за земельные участки.

В 2024 году из краевого бюджета Краснодар получит 24,2 млн рублей на реализацию нацпроектов и краевых программ. На эти деньги планируют проектировать и строить соцобъекты, новые трамвайные линии, заниматься благоустройством и покупать подвижной состав и ремонтировать и строить дороги.

На реализацию нацпроектов в Краснодаре в 2024 году направят более 11,6 млрд руб. Софинансирование городского бюджета составит 485 млн рублей.