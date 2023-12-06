В бюджет Краснодара с начала года поступило 507 млн рублей от оплаты парковок

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

За 2023 год дорожный фонд Краснодара получил около 507 млн рублей от оплаты муниципальных парковок

6 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что за год жители заплатили за стоянку на парковках 181 млн рублей, а сумма штрафов составила 326, 3 млн рублей. Все средства поступили в муниципальный дорожный фонд.

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«В Краснодаре обустроено 248 муниципальных платных парковок вместимостью 9480 машиномест. По этому показателю мы занимаем второе место в стране, сразу после Москвы. Прошу жителей и гостей города добросовестно относиться к оплате парковочных мест», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

В настоящее время в Краснодаре пять парковочных зон. Их расположение определяет стоимость стоянки автомобиля. Дороже всего на Привокзальной площади — 100 рублей за час. В других зонах — от 30 до 60 рублей.

Напомним, что в начале октября на муниципальных парковках Краснодара появилась онлайн-оплата. Также с августа 2023 года многодетные семьи города могут парковаться там бесплатно и оставлять свой автомобиль до трех часов.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара пообещали 11,5 тыс. платных мест на парковках к 2025 году.

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