В Краснодарском крае запустят бесплатный курс обучения жестовому языку

На Кубани анонсировали бесплатный курс обучения русскому жестовому языку для волонтеров

Волонтерам Краснодарского края в возрасте от 14 до 35 лет предлагают бесплатно пройти курс обучения по русскому жестовому языку. Занятия запланированы в онлайн и офлайн форматах. Организатор — Краснодарская краевая молодежная общественная социально-патриотическая организация «Регион 93».

«Участников ждет пятимесячная насыщенная лекционная и практическая программа, общение с глухими, вести курсы будет носитель языка, дипломированный педагог», — указано в пресс-релизе.

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Участие смогут принять 100 человек, оставить заявку можно по ссылке. Анкету необходимо заполнить до 31 января 2024 года. После изучения данных всех кандидатов организаторы будут принимать решение о зачислении и свяжутся с желающими.

Подробнее о курсах можно прочитать здесь. Занятия начнутся в феврале 2024 года.