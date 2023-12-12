В Новороссийске семилетнему Кирюше Шаманину требуется специальная коляска. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств ребенку из станицы Натухаевской на специальное кресло-коляску
К году жизни Кирилл не мог самостоятельно сидеть и стоять. Мальчику назначали курсы массажа и терапию. Лечение давало свои результаты, но после каждой ОРВИ развитие Кирилла откатывалось назад. К двум годам он стал хуже садиться, появилась спастика в руках и ногах.
В Краснодарском крае шестилетнему Дане Протасюку требуется дорогостоящее лечение:
«У сына выявили нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы. Оно отняло у Кирилла полноценную речь и способность активно двигаться. Четыре раза в год проходим сеансы иглоукалывания, делаем ЛФК, массажи, парафиновые ванны, с сыном занимаются логопед и нейропсихолог. Интеллект у Кирилла сохранен, он все понимает, с интересом смотрит мультики, собирает конструкторы, катает мяч», — поделилась мама мальчика Татьяна Шаманина.
Раньше родители носили Кирилла на руках, позже государство выделило ребенку специальное кресло. Прошло много времени, мальчик вырос и нуждается в новом кресле большего размера.
«У Кирилла нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, синдром Айкарди — Гутьерес шестого типа. Учитывая диагноз и тяжесть состояния мальчика, он нуждается в специальном кресле-коляске для передвижения по дому. Оно сконструировано специально для детей с неврологическими и двигательными проблемами», — рассказала педиатр новороссийской городской поликлиники №8 Ольга Шарыгина.
В семье Шаманиных работает только папа, мама вынуждена постоянно находиться рядом с Кирюшей. Им трудно самим собрать необходимую сумму на специальное кресло-коляску. Для его оплаты требуется 381 821 рубль.
Как помочь мальчику?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте «Русфонда»;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кирюши Шаманина);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883 КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кирюши Шаманина. Без НДС.