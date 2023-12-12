В Новороссийске семилетнему Кирюше Шаманину требуется специальная коляска. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Шаманина, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Кирилла Шаманина, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств ребенку из станицы Натухаевской на специальное кресло-коляску

К году жизни Кирилл не мог самостоятельно сидеть и стоять. Мальчику назначали курсы массажа и терапию. Лечение давало свои результаты, но после каждой ОРВИ развитие Кирилла откатывалось назад. К двум годам он стал хуже садиться, появилась спастика в руках и ногах.

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«У сына выявили нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы. Оно отняло у Кирилла полноценную речь и способность активно двигаться. Четыре раза в год проходим сеансы иглоукалывания, делаем ЛФК, массажи, парафиновые ванны, с сыном занимаются логопед и нейропсихолог. Интеллект у Кирилла сохранен, он все понимает, с интересом смотрит мультики, собирает конструкторы, катает мяч», — поделилась мама мальчика Татьяна Шаманина.

Раньше родители носили Кирилла на руках, позже государство выделило ребенку специальное кресло. Прошло много времени, мальчик вырос и нуждается в новом кресле большего размера.

«У Кирилла нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, синдром Айкарди — Гутьерес шестого типа. Учитывая диагноз и тяжесть состояния мальчика, он нуждается в специальном кресле-коляске для передвижения по дому. Оно сконструировано специально для детей с неврологическими и двигательными проблемами», — рассказала педиатр новороссийской городской поликлиники №8 Ольга Шарыгина.

В семье Шаманиных работает только папа, мама вынуждена постоянно находиться рядом с Кирюшей. Им трудно самим собрать необходимую сумму на специальное кресло-коляску. Для его оплаты требуется 381 821 рубль.

Как помочь мальчику?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте «Русфонда»; 
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кирюши Шаманина);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883 КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700,
    БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кирюши Шаманина. Без НДС.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Медицина Новороссийск Русфонд

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