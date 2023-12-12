В Новороссийске семилетнему Кирюше Шаманину требуется специальная коляска. Как ему помочь?

К году жизни Кирилл не мог самостоятельно сидеть и стоять. Мальчику назначали курсы массажа и терапию. Лечение давало свои результаты, но после каждой ОРВИ развитие Кирилла откатывалось назад. К двум годам он стал хуже садиться, появилась спастика в руках и ногах.

«У сына выявили нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы. Оно отняло у Кирилла полноценную речь и способность активно двигаться. Четыре раза в год проходим сеансы иглоукалывания, делаем ЛФК, массажи, парафиновые ванны, с сыном занимаются логопед и нейропсихолог. Интеллект у Кирилла сохранен, он все понимает, с интересом смотрит мультики, собирает конструкторы, катает мяч», — поделилась мама мальчика Татьяна Шаманина.

Раньше родители носили Кирилла на руках, позже государство выделило ребенку специальное кресло. Прошло много времени, мальчик вырос и нуждается в новом кресле большего размера.



«У Кирилла нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, синдром Айкарди — Гутьерес шестого типа. Учитывая диагноз и тяжесть состояния мальчика, он нуждается в специальном кресле-коляске для передвижения по дому. Оно сконструировано специально для детей с неврологическими и двигательными проблемами», — рассказала педиатр новороссийской городской поликлиники №8 Ольга Шарыгина.



В семье Шаманиных работает только папа, мама вынуждена постоянно находиться рядом с Кирюшей. Им трудно самим собрать необходимую сумму на специальное кресло-коляску. Для его оплаты требуется 381 821 рубль .



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