В Краснодар привезли первый электробус марки «Волгабас»
В Краснодар доставили первый автобус на электричестве, он выйдет на маршрут 2Е
В Краснодар 19 декабря доставили первый из 16-ти электробусов марки «Волгабас». Об этом Юга.ру узнали в мэрии города.
Как сообщала компания-производитель, по контракту все машины в город должны были доставить до 15 декабря.
На сайте администрации Краснодара есть информация о том, что на 1 декабря 2023 года город оплатил электробусы и зарядные станции. Сумма покупки — 645 414,2 тыс. рублей (из федерального бюджета — 392 807,2 тыс., из краевого бюджета — 234 024,3 тыс., за счёт средств местного бюджета — 18 582,7 тыс. рублей).
Электробусы оборудованы кондиционерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, терминалами для бесконтактной оплаты картой и электронными системами информирования.
Транспорт рассчитан на 85 пассажиров, сидячих мест в салоне 30. Производитель уверяет, что машины почти бесшумны. Заряжаться электробус будет на нескольких станциях по пути следования и на конечной. Также предусмотрена ночная зарядка в автопарке.
Как сообщала мэрия Краснодара, до конца года город получит 16 электробусов и 8 зарядных станций. Новый транспорт планировали пустить по маршруту 2Е «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — троллейбусное депо № 1».
Недавно Юга.ру писали, что в Краснодаре также планируют закупить электробусы на маршрут №46 «Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный».