В Краснодар привезли первый электробус марки «Волгабас»

В Краснодар доставили первый автобус на электричестве, он выйдет на маршрут 2Е

В Краснодар 19 декабря доставили первый из 16-ти электробусов марки «Волгабас». Об этом Юга.ру узнали в мэрии города.

Как сообщала компания-производитель, по контракту все машины в город должны были доставить до 15 декабря.