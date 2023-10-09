В Краснодаре в 2024 году появятся семь электробусов

В Краснодаре появятся семь электробусов и четыре зарядные станции. На них выделили деньги из краевого бюджета

Мэрия Краснодара рассказала о субсидии в размере 220 млн рублей из краевого бюджета на покупку семи электробусов и четырех зарядных станций. Эту сумму продавцу направят в качестве аванс. Контракт планируют заключить в 2023 году, а в 2024 году — закупить электробусы и зарядные станции.

В администрации добавили, что новые машины будут курсировать на маршруте №46 «Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный».

Всего на закупку семи машин, оснащенных кондиционерами, предусмотрено более 473 млн рублей, из которых 93% — краевой бюджет, а остальное — софинансирование из городского бюджета.

Напомним, что в Краснодарском крае на закупку общественного транспорта в 2023 году выделили 5 млрд рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре завершаются работы по строительству трамвайного узла на улице Московской. О подробностях благоустройства сообщил концессионер.