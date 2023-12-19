Ростовская АЭС в четвертый раз стала лидером Производственной системы «Росатом»

Комиссия Производственной системы «Росатом» отметила высокий уровень безопасности и эффективности работы флагмана энергетики юга России

Ростовская атомная станция (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» — Электроэнергетический) в четвертый раз подряд успешно прошла итоговую развивающую партнёрскую проверку качества (РППК) развития «Производственной системы Росатом» (ПСР). РППК проходят ежегодно на всех предприятиях Госкорпорации «Росатом».

ПСР — это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для конкурентного преимущества на мировом уровне.

Комиссия под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова оценила работу волгодонских атомщиков в 2023 году в наращивании эффективности, снижении потерь и повышении производительности труда по 16 индикаторам и установила высокий уровень развертывания ПСР на предприятии. Ростовская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР», полученный в 2019 году.

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

В 2023 году на Ростовской атомной станции создали и подтверждили 8 ПСР-образцов — эталонных участков производства, соответствующих лучшим мировым практикам. Реализовали 35 ПСР-проектов, а за последние пять лет — около 170. Благодаря им почти на 40% сократилось время процессов (основной целевой показатель эффективности проектов) и на 16% вырос уровень удовлетворенности заказчиков. Ростовская АЭС продолжает помогать создавать культуру бережливого производства на предприятии-поставщике — «Атомрезинокомплект», внедряет стандарты ПСР-инжиниринга на объекте «Строительно-монтажные работы по замене армоканатов на армопучки на первом и втором энергоблоках».

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В 2023 году волгодонские атомщики обучили по программам ПСР 12 главврачей и специалистов медицинских учреждений Волгодонска. Новые знания в области бережливых технологий получили 158 врачей из 9 городов и 28 районов Ростовской области, а также 29 руководителей и работников администрации города и муниципальных учреждений. Обучение уже прошёл 151 муниципальный служащий.

Сейчас в Волгодонске при методологической поддержке атомщиков реализовали 41 ПСР-проект по созданию комфортных условий для жизни волгодонцев и эффективному управлению ресурсами учреждений-участников программы. Еще 11 проектов в стадии реализации, 16 тиражируется. Создано три ПСР-образца в центре социального обслуживания №1, лицее №24 и центре занятости населения Волгодонска. Продолжается методическое сопровождение проектов «Бережливая поликлиника» и «Эффективный муниципалитет».

По итогам проверки подписали меморандум. В нем отметили 12 лучших практик и выдали рекомендации по совершенствованию ПСР. 19-20 декабря специалисты Ростовской атомной станции проведут РППК на Белоярской АЭС и «Уралатомэнергоремонте».

«Наше знакомство с инструментами ПСР мы начали в 2009 году. И сейчас их эффективность доказана временем и теми проектами, которые реализовывались с помощью «бережливых» технологий. ПСР работает не только на крупных задачах, таких как сооружение энергоблоков или проведение масштабных планово-предупредительных ремонтов, но и распространяется на небольшие. Мы с удовольствием делимся своими знаниями, методологией и наработками с предприятиями-партнёрами и городом, так как повышение производительности труда — национальный проект и задача, которую перед нами ставит Правительство Российской Федерации», — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС