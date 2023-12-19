В Краснодаре поздравление Деда Мороза и Снегурочки выросло в цене на 40% — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Краснодар оказался на втором месте в России по росту стоимости новогоднего поздравления от аниматоров

Аналитический проект Tinkoff Data рассчитал индекс Деда Мороза, который показывает, как из года в год менялись цены на новогодние поздравления. Рейтинг составили на основе данных сайтов объявлений. Эксперты изучили более двух тысяч предложений с данными услугами аниматоров.

Выяснилось, что за год средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки в стране выросла на 23%. В декабре 2023 года услуга обойдется россиянам в 2594 рубля.

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По данным экспертов, Краснодар в текущем году поднялся на две строчки и занял второе место среди крупных городов по индексу Деда Мороза. За год стоимость на поздравление от главного волшебника в городе выросла на 40% и достигла 2955 рублей. В 2022 году средняя стоимость услуги составляла 2108 рублей.

Первое место в рейтинге по ценам на поздравления Деда Мороза заняла Москва — за год индекс вырос на 24% и составил 3487 рублей. В топ городов также вошли Красноярск (2895 рублей), Ростов-на-Дону (2841 рубль) и Екатеринбург (2834 рубля). Дешевле всего эта услуга обойдется жителями Волгограда — средняя стоимость поздравления составила 1684 рубля.

Аналитики считают, что в декабре 2024 года данный индекс по России вырастет на 11% и составит 2892 рубля.

Ранее Юга.ру писали, сколько в 2023 году стоит поздравление Деда Мороза в Краснодаре.

Дед Мороз Краснодар Новый год Праздники Рейтинги

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