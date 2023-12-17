В центре Краснодара открылась выставка про Новый год. Вход бесплатный

16 декабря в Муниципальном концертном зале (органный зал на Главной городской площади) открылась выставка рисунков на тему Нового года

Пресс-служба мэрии рассказала , что в фойе органного зала открылась выставка рисунков авторов из городов-побратимов Краснодара. Согласно тематике ее назвали «Новый год объединяет» — всего на выставке представлено 150 работ художников из 8 разных стран: России, Китая, Германии, Австралии, Индии, Абхазии, Сербии и Мадагаскара.

Также здесь можно увидеть рисунки 80 учеников художественных школ Краснодара. Это повод сходить с детьми на выставку работ школьников и подростков, а заодно рассказать и показать традиции празднования Нового года в разных странах мира.

Посетить выставку можно в дни концертов в органном зале, до Нового года, кроме 17 числа, это 22, 23, 24, 27, 28 и 29 декабря. По будням сюда можно прийти с 15:00 до 18:00, а в выходные с 13:00 до 16:00.

В январе прийти можно 5, 7, 13 и 14 января с 13:00 до 16:00.