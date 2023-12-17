В Краснодаре пройдет лекция-спектакль «Новогодние праздники: история и современность»
Краснодарцев приглашают на лекцию-спектакль об истории и традициях празднования Нового года
Зрителей обещают познакомить с историей елочной игрушки и светскими сюжетами рождественской живописи. Авторы лекции-спектакля постараются раскрыть традиции празднования Рождества и Нового года с новых ракурсов.
Лекцию-спектакль проводит проект «Соображаем на троих». В нем принимают участие историк Светлана Катунина, режиссер Елена Журавлева и литературовед Анастасия Пономарева.
Мероприятие пройдет 24 декабря в Краснодаре на ул. Офицерской, 36. Стоимость билета 1000 рублей. Длительность лекции 1,5 часа, возрастное ограничение 12+.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 22-23 декабря пройдут премьерные показы спектакля «Холодно не будет».
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