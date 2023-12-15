Сбер займется цифровой и ESG-трансформацией Адыгеи

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов и Анатолий Песенников © Фото пресс-службы главы Адыгеи
    Мурат Кумпилов и Анатолий Песенников © Фото пресс-службы главы Адыгеи

На выставке-форуме «Россия» в Москве Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея

Документ подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Соглашение предусматривает сотрудничество в развитии технологий искусственного интеллекта, включая технологии машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Подписание соглашения приурочили ко Дню Адыгеи на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он прошел 14 декабря. Мурат Кумпилов также посетил интерактивную экспозицию в павильоне Сбера, рассказывающую о его развитии через призму желаний и потребностей жителей страны. О её особенностях и самых интересных локациях ему рассказал Анатолий Песенников.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников:

«Сбер активно содействует регионам юга России и Северного Кавказа в цифровой и ESG-трансформации. В том числе — во внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере Адыгеи. К примеру, в образовании — это цифровая трансформация ключевых вузов республики. В здравоохранении — дистанционный мониторинг состояния пациентов в хроническими неинфекционными заболеваниями, сервис оформления электронных рецептов, врачи Адыгеи в онлайн-режиме получают с телекардиографов расшифровку данных ЭКГ пациента с применением технологий искусственного интеллекта. Отмечу, что мы видим большой потенциал роста сотрудничества и готовы к запускусовместных проектов в рамках подписанного сегодня соглашения».

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов:

«Среди наших ключевых задач — повышение финансовой и цифровой доступности, а также качества жизни в Адыгее. Совместно со Сбером мы уже реализуем десятки проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, а также комфортности пользования цифровыми сервисами: как в социальной сфере, так и во всех отраслях экономики. Цифровая экономика и современные решения уже сейчас помогают росту туристического потока, качества и доступности образования, здравоохранения, развитию агросектора, торговли, рынка недвижимости, и многих других направлений».

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Экспозиция Сбера занимает 2100 метров. В павильоне из 10 залов и работающих офисов представили историю банка и его современные технологичные разработки. Интерьеры исторического зала воссоздали по эскизам 1954 года. Там можно увидеть кассовые аппараты, печатную машинку, сберкнижки и многое другое. В современном офисе акцент сделали на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте.

Все инсталляции павильона построили по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Ещё один ключевой элемент — phygital (physical + digital), тесная интеграция физического и цифрового мира для максимально захватывающего опыта. Мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера: сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других.

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