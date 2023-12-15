14 новогодних подарков: «Ростелеком» запустил адвент-календарь для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги»

Как в настоящем рождественском календаре, с 15 декабря на специальном сайте ежедневно будут появляться сюрпризы: скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза.

Акция продлится до 10 января включительно. Адвент-подарки доступны для действующих пользователей сервисов без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки.