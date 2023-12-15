14 новогодних подарков: «Ростелеком» запустил адвент-календарь для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги»
15 декабря стартовала праздничная акция «Ростелекома» для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги» — новогодний адвент-календарь
Как в настоящем рождественском календаре, с 15 декабря на специальном сайте ежедневно будут появляться сюрпризы: скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза.
Акция продлится до 10 января включительно. Адвент-подарки доступны для действующих пользователей сервисов без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки.
Идея подарка на Новый год:
«Ростелеком Книги» — это цифровой сервис, который компания предоставляет совместно с крупнейшей онлайн-библиотекой «ЛитРес». Сервис открывает доступ к обширному каталогу из 300 тыс. электронных и 200 тыс. аудиокниг (в зависимости от вида подписки).
«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Контент для «Лицея» разработали преподаватели ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.