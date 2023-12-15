14 новогодних подарков: «Ростелеком» запустил адвент-календарь для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги»

Реклама ООО "Афина Групп" ИНН: 7725727847 ERID: j1SVHyf65EC2YEmrM
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

15 декабря стартовала праздничная акция «Ростелекома» для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги» — новогодний адвент-календарь

Как в настоящем рождественском календаре, с 15 декабря на специальном сайте ежедневно будут появляться сюрпризы: скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза.

Акция продлится до 10 января включительно. Адвент-подарки доступны для действующих пользователей сервисов без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки.

Идея подарка на Новый год:

«Ростелеком Книги» — это цифровой сервис, который компания предоставляет совместно с крупнейшей онлайн-библиотекой «ЛитРес». Сервис открывает доступ к обширному каталогу из 300 тыс. электронных и 200 тыс. аудиокниг (в зависимости от вида подписки).

«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Контент для «Лицея» разработали преподаватели ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

Новый год Праздники Ростелеком

Новости

Аэропорт Краснодара проверит готовность всех служб к возобновлению работы
Стало известно, когда запустят трамваи в район Немецкой деревни Краснодара
Рейс «Москва — Сочи» в 2023 году стал самым популярным маршрутом
В Краснодаре запустили новогодние троллейбусы и трамваи. Публикуем расписание
В Краснодаре на выходных пройдет новогодний маркет «Гараж-винтаж»
В Краснодаре покажут новогодний спектакль-концерт «Холодно не будет»

Лента новостей

Идея подарка на Новый год
Вчера, 17:07
Идея подарка на Новый год
5 детских книг для семейного чтения на зимних каникулах
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
Сегодня, 10:25 Реклама
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
Встречаем Новый Год в горах «Роза Хутор»
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
Вчера, 15:10 Реклама
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
Фоторепортаж

Реклама на сайте