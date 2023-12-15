Краснодарцев приглашают на лекцию о Екатерине II

В конференц-зале отеля «Бристоль» в Краснодаре 20 декабря пройдет лекция о Екатерине II

34 года правления императрицы — это победы на море и суше, изысканные дворцовые забавы и веколепные балы, кровавые бунты и масштабные преобразования, которыми может похвастаться не каждый государственный лидер. При Екатерине II Россия оказалась на берегах Черного моря и на Кавказе, приобрела Крым и часть Польши. Годы ее правления стали золотым веком для страны.

«Великая Екатерина для нас — герой и одновременно антигерой российской истории, отважная воительница и мастер политической интриги, бессовестный пиарщик, реформатор и первый русский журналист», — считают организаторы.

Обо всем этот подробно расскажет историк Елена Никитина.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.