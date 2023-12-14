В Краснодарском крае покончил с собой 11-летний мальчик. Причиной могут быть издевательства в школе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 декабря стало известно, что в поселке Садовод Тимашевского района умер 11-летний подросток

Телеграм-канал «Типичный Тимашевск» опубликовал следующий текст:

«Трагедия произошла несколько дней назад в поселке Садовод. В течение долгого времени 11-летний мальчик подвергался издевательствам в школе, в конце концов он не выдержал, вернулся домой и покончил с собой. Официально эту историю никто не комментирует. Известно, что по факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Утром 14 декабря сайт «Царьград» процитировал пресс-службу администрации Тимашевского района:

«Проводится проверка. Выясняются обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Администрация муниципального образования Тимашевский район сообщает, что по данному инциденту органами следствия проводится проверка. Призываем вас не распространять ложную информацию и домыслы связанные с этим происшествием. Официальная версия может озвучена только компетентными органами по итогам проверки».

Юга.ру обратились за комментарием в СУ СК по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, полицейские Краснодара отговорили подростка прыгать с 14 этажа. 

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В Краснодарском крае покончил с собой 11-летний мальчик. Причиной могут быть издевательства в школе
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