В Краснодарском крае покончил с собой 11-летний мальчик. Причиной могут быть издевательства в школе

Телеграм-канал «Типичный Тимашевск» опубликовал следующий текст:



«Трагедия произошла несколько дней назад в поселке Садовод. В течение долгого времени 11-летний мальчик подвергался издевательствам в школе, в конце концов он не выдержал, вернулся домой и покончил с собой. Официально эту историю никто не комментирует. Известно, что по факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».



Утром 14 декабря сайт «Царьград» процитировал пресс-службу администрации Тимашевского района:



«Проводится проверка. Выясняются обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Администрация муниципального образования Тимашевский район сообщает, что по данному инциденту органами следствия проводится проверка. Призываем вас не распространять ложную информацию и домыслы связанные с этим происшествием. Официальная версия может озвучена только компетентными органами по итогам проверки».



Юга.ру обратились за комментарием в СУ СК по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, полицейские Краснодара отговорили подростка прыгать с 14 этажа.