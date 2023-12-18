Оливье со скидкой: «Агрокомплекс» снизил цены на колбасы для новогодних салатов и закусок

«Агрокомплекс Выселковский» запустил скидки до 50% на популярные виды колбас для новогодних блюд

Как рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова, оливье — один из самых любимых новогодних салатов покупателей. Поэтому компания решила порадовать их скидками именно на вареные колбасы, которые лучше всего подойдут для приготовления этого и других праздничных блюд. «Классическая» — одна из лидеров 2023 года среди наших колбас по объемам продаж в федеральных сетях, а колбаса «Филейная» — наша новинка. Надеемся, эти качественные и натуральные кубанские продукты сделают блюда южан еще аппетитнее», — добавила Вилена Ялалтдинова.

Вареная колбаса «Классическая» изготовлена из свинины и филе цыплят-бройлеров. Ее мясной вкус подчеркивают тонкий аромат муската и кардамона. Покупатели отмечают, что эта колбаса наиболее гармонично сочетается с другими ингредиентами оливье. До 2 января 2024 года две «Классических» можно купить по цене одной*.

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Вареная колбаса «Филейная» поступила в продажу осенью. В ее составе — филе птицы с добавлением свинины и говядины. Этот продукт с легким сливочным вкусом и нежным ароматом подходит для бутербродов, сэндвичей, канапе и салатов. Упаковка весом 300 г — удобный формат для разового перекуса. До 29 января 2024 года на «Филейную» действует спеццена 99,90 рублей*.

«Агрокомплекс Выселковский» приготовил акцию и для любителей сырокопченых колбас и деликатесов. Для созревания их около месяца выдерживают в современных климатических камерах ферментации и сушки на Медвёдовском мясокомбинате. Колбаса «Итальянская» от «Медвёдовских традиций» с аппетитным зернистым рисунком на срезе и ярким мясным вкусом с нотками чеснока и перца дополнит тарелку закусок, подойдёт для брускетт и канапе. До 8 января 2024 года «Итальянская» продается со скидкой 22%*.

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

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Вся продукция брендов «Агрокомплекса» производится из охлажденного мяса с собственных ферм. Колбасы и деликатесы в большом ассортименте представлены в фирменной розничной сети компании. На территории юга страны работают 590 магазинов сети.