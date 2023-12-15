В Краснодаре на выходных пройдет новогодний маркет «Гараж-винтаж»

Краснодарский край

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  • © Изображение от jcomp на Freepik
    © Изображение от jcomp на Freepik

В краснодарском культурном пространстве «Колос» 16-17 декабря пройдет новогодний маркет «Гараж-винтаж»

Представлены ретро-декор и украшения, одежда, обувь и аксессуары, предметы интерьера, керамика и посуда, натуральная косметика, вязаные игрушки, авторские куклы, кондитерские изделия и многое другое. Все производители — местные бренды.

Кроме того, будет работать кафе с едой и напитками.

«Приходите за подарками, праздничными нарядами и ароматным глинтвейном. Будем согреваться и заряжаться новогодним настроением», — приглашают организаторы.

Посетить маркет «Гараж-винтаж» в субботу и воскресенье можно с 12:00 до 19:00 по адресу улица Калинина, 368. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» 17 декабря пройдут лекция и мастер-класс по игре на японской цитре Кото. Мероприятие «Дракон Рюдзин в Японском саду» проведет исполнительница Любовь Фуросаки.

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