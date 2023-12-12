В парке «Краснодар» пройдут лекция и мастер-класс по игре на японской цитре Кото

Краснодарский край

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  • Японский сад © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Японский сад © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Юга.ру узнали, как в это воскресенье попасть в Японский сад без очереди. Там состоятся лекция и мастер-класс по игре на цитре Кото «Дракон Рюдзин в Японском саду»

Пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что 17 декабря в Японском саду пройдут лекция и мастер-класс по игре на цитре Кото. Мероприятие «Дракон Рюдзин в Японском саду» проведет исполнительница Любовь Фуросаки.

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Посетителям лекции расскажут:

  • какие музыкальные инструменты существуют в Японии;
  • почему образ цитры связан с драконом;
  • как звучит японская музыка на праздники.

Также желающие смогут попробовать самостоятельно поиграть на Кото.

Ко́то — традиционный японский музыкальный щипковый инструмент. Он представляет собой длинную цитру (музыкальный инструмент с плоским деревянным корпусом неправильной формы) с 13 струнами.

Мероприятие состоится в выставочном зале народного дома Коминка в 15:00. Продолжительность 1 час 20 минут. Стоимость билета — 1500 рублей. По нему может пройти взрослый с одним ребенком от шести лет. QR-код для входа в Японский сад не требуется. 

Купить билет можно здесь, в его стоимость включен согревающий чай. 

Как писали ранее Юга.ру, проект освещения краснодарского Японского сада победил в евразийской премии 2023 года.

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