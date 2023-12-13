В Сочи открылись ярмарки с новогодними товарами

«Торговые зоны организованы с учетом всех необходимых санитарных норм. Ярмарка на улице Навагинской будет работать до 30 января, а на улице Ленина рядом с домом №1 — до 31 декабря», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской мэрии Кирилл Ярыш.



Также в Сочи с 15 по 5 января организуют елочные базары на 22 территориях. К открытию уже готовятся площадки по улицам:

Транспортная, 2А;

Макаренко, 13;

Труда, 1;

Учительская, 6;

Платановая, 1;

Чекменева, 8;

Искры, 50.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре рождественская ярмарка откроется 26 декабря.