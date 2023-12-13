В Сочи открылись ярмарки с новогодними товарами
Мэрия Сочи рассказала об открытии новогодних ярмарок в городе
13 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила об открытии новогодних ярмарок. В торговых точках жители курорта смогут приобрести сувениры, подарки и сладости местных производителей к праздникам.
«Торговые зоны организованы с учетом всех необходимых санитарных норм. Ярмарка на улице Навагинской будет работать до 30 января, а на улице Ленина рядом с домом №1 — до 31 декабря», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской мэрии Кирилл Ярыш.
Также в Сочи с 15 по 5 января организуют елочные базары на 22 территориях. К открытию уже готовятся площадки по улицам:
- Транспортная, 2А;
- Макаренко, 13;
- Труда, 1;
- Учительская, 6;
- Платановая, 1;
- Чекменева, 8;
- Искры, 50.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре рождественская ярмарка откроется 26 декабря.