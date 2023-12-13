В Сочи открылись ярмарки с новогодними товарами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Сочи рассказала об открытии новогодних ярмарок в городе

13 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила об открытии новогодних ярмарок. В торговых точках жители курорта смогут приобрести сувениры, подарки и сладости местных производителей к праздникам.

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«Торговые зоны организованы с учетом всех необходимых санитарных норм. Ярмарка на улице Навагинской будет работать до 30 января, а на улице Ленина рядом с домом №1 — до 31 декабря», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской мэрии Кирилл Ярыш.

Также в Сочи с 15 по 5 января организуют елочные базары на 22 территориях. К открытию уже готовятся площадки по улицам: 

  • Транспортная, 2А;
  • Макаренко, 13;
  • Труда, 1;
  • Учительская, 6;
  • Платановая, 1;
  • Чекменева, 8;
  • Искры, 50.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре рождественская ярмарка откроется 26 декабря.

Новый год Сочи Торговля Ярмарки

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