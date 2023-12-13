В Сочи решили привести пляжи к новому единому стилю

Краснодарский край

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  • Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Море © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Замглавы Сочи рассказала о смене концепции 140 городских пляжей

Замглавы Сочи Светлана Калинина сообщила в своем телеграм-канале, что пляжи курорта приобретут новый вид. 140 из них изменят концепцию к весне 2024 года.

В Сочи открыли 10 зимних пляжей:

«В Сочи разработан каталог примеров пляжного оборудования с улучшенным стилем. В течении месяца каждый утвердит концепцию, уже к весне нас ожидают изменения. Модели будут фиксированы для всех предпринимателей», — рассказала Калинина.  

По словам замглавы города, основные цвета пляжных территорий будут — охра, золотой, бежевый. Светло-голубой и цвет морской волны остаются под вопросом. Владельцам пляжей с зарегистрированным брендом будет рекомендован каталог, но выбор останется за ними. 

Вот предварительная концепция:

Также власти Сочи планируют внести изменения в договоры об аренде пляжных территорий — перейти на конкурсную основу.

Как писали ранее Юга.ру, два сочинских пляжа закрыли на реконструкцию до лета 2024 года.

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