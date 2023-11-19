В Сочи открыли 10 зимних пляжей. Теперь их 36

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В Сочи оборудовано 36 зимних пляжных территорий для активного отдыха

Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах. Там предлагают разные развлекательные и спортивные программы. Кроме того, для отдыха благоустроены и пляжи санаториев.

Как рассказал мэр города Алексей Копайгордский, сейчас в Сочи отдыхают около 145 тыс. туристов.

Приводим список зимних пляжей:

  • Море 1
  • Море 2
  • Лазаревский 1
  • Лазаревский 2
  • Взморье
  • Багратион
  • Одиссея
  • Лучезарный
  • Дагомыс
  • Куба
  • Русалочка
  • Маяк
  • Мориса Тереза
  • Приморский
  • Приморский 1
  • Приморский 2
  • Цирк
  • Заря
  • Зеленая роща
  • Белый лотос
  • Спутник
  • Красный шторм
  • Робинзон
  • Чкаловский
  • Фрегат
  • Дельфин 2
  • Коралл
  • Апельсин
  • Огонек 2
  • Огонек 3
  • Лазурь
  • Южное взморье
  • Чайка
  • Чайка 1
  • Чайка 2
  • Жемчужина Сочи

Как писали Юга.ру, на этой неделе мэрия Анапы решила запретить кататься на электросамокатах по набережной, а в окрестностях Сочи спрятали 10 тысяч котлет.

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