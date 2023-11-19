В Сочи открыли 10 зимних пляжей. Теперь их 36
В Сочи оборудовано 36 зимних пляжных территорий для активного отдыха
Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах. Там предлагают разные развлекательные и спортивные программы. Кроме того, для отдыха благоустроены и пляжи санаториев.
Как рассказал мэр города Алексей Копайгордский, сейчас в Сочи отдыхают около 145 тыс. туристов.
Приводим список зимних пляжей:
- Море 1
- Море 2
- Лазаревский 1
- Лазаревский 2
- Взморье
- Багратион
- Одиссея
- Лучезарный
- Дагомыс
- Куба
- Русалочка
- Маяк
- Мориса Тереза
- Приморский
- Приморский 1
- Приморский 2
- Цирк
- Заря
- Зеленая роща
- Белый лотос
- Спутник
- Красный шторм
- Робинзон
- Чкаловский
- Фрегат
- Дельфин 2
- Коралл
- Апельсин
- Огонек 2
- Огонек 3
- Лазурь
- Южное взморье
- Чайка
- Чайка 1
- Чайка 2
- Жемчужина Сочи
Как писали Юга.ру, на этой неделе мэрия Анапы решила запретить кататься на электросамокатах по набережной, а в окрестностях Сочи спрятали 10 тысяч котлет.
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