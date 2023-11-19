В Сочи открыли 10 зимних пляжей. Теперь их 36

Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах. Там предлагают разные развлекательные и спортивные программы. Кроме того, для отдыха благоустроены и пляжи санаториев.

Как рассказал мэр города Алексей Копайгордский, сейчас в Сочи отдыхают около 145 тыс. туристов.

Приводим список зимних пляжей:

Море 1

Море 2

Лазаревский 1

Лазаревский 2

Взморье

Багратион

Одиссея

Лучезарный

Дагомыс

Куба

Русалочка

Маяк

Мориса Тереза

Приморский

Приморский 1

Приморский 2

Цирк

Заря

Зеленая роща

Белый лотос

Спутник

Красный шторм

Робинзон

Чкаловский

Фрегат

Дельфин 2

Коралл

Апельсин

Огонек 2

Огонек 3

Лазурь

Южное взморье

Чайка

Чайка 1

Чайка 2

Жемчужина Сочи

Как писали Юга.ру, на этой неделе мэрия Анапы решила запретить кататься на электросамокатах по набережной, а в окрестностях Сочи спрятали 10 тысяч котлет.