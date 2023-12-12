Уралсиб повысил ставку на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
Банк Уралсиб поднял процентную ставку на остаток по кредитным картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.
Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.
С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 12% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно. Условие то же: ежемесячные расходы по карте — не менее 10 тыс. рублей**.
Изменение коснется как новых, так и действующих карт.
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Подробности о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» или «ФК Краснодар» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.
**При невыполнении условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.