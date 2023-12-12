Уралсиб повысил ставку на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Банк Уралсиб поднял процентную ставку на остаток по кредитным картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.

Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.