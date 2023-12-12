Поп- и фолк-артисты исполнят традиционную кавказскую музыку в Черкесске, Майкопе, Нальчике и Владикавказе

Кадр из фильма «Костры и звезды», в котором снимались музыканты и организаторы лейбла Ored Recordings © реж. Саша Воронов (2016)

Кадр из фильма «Костры и звезды», в котором снимались музыканты и организаторы лейбла Ored Recordings © реж. Саша Воронов (2016)

С 14 по 23 декабря в Черкесске, Майкопе, Нальчике и Владикавказе выступят музыканты фолк-лейбла Ored Recordings

Лейбл Ored Recordings анонсировал тур Folk Revival in the Western Caucasus: пять концертов пяти музыкантов в столицах Карачаево-Черкессии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании. «Тур концептуальный. Это попытка представить новую волну традиционной музыки, которую мы условно назвали «Фолк-ривайвл на Западном Кавказе». Фолк-ривайвл — условное название для новой волны традиционной музыки черкесов, карачаевцев и осетин.

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Ветераны сцены и совсем молодые коллективы представят разное видение родной традиции: от аутентичного исполнения Заура Нагоева до посттрадиции Jrpjej, от экспериментальной поп-музыки Myst до сплава осетинского фолка с академическим хоровым пением от Ragon bal и первых экспериментов молодежного ансамбля Вагъуэбэ. Совсем молодые и уже опытные группы покажут, как локальная традиционная музыка стала одним из ярких проявлений современного искусства и региональной солидарности. Короче, этот маленький тур — большое заявление для нас!» — пояснили организаторы.

Тур начнется 14 декабря в Черкесске, где Вагъуэбэ и Jrpjej выступят в Государственной филармонии на улице Первомайская, 24. 19 декабря в Майкопе Jrpjej, Myst и Заур Нагъой выступят в ГДК «Гигант» на улице Краснооктябрьская, 1а. Купить билеты можно здесь. 21 и 22 декабря в Нальчике Jrpjej и Myst выступят в мастерской «Синдикат». О билетах и адресе спрашивать здесь*. 23 декабря во Владикавказе Jrpjej, Myst и Ragon bal выступят в Национальной библиотеке на улице Коцоева, 43. Купить билеты можно здесь. Начало всех концертов запланировано на 19:00. Концерт в Черкесске будет бесплатным. Билеты на остальные концерты стоят по 300 рублей.

Независимый лейбл Ored Recordings был основан в 2014 году в Нальчике. Коллектив путешествовал по городам, селам и аулам Северного Кавказа в поиске традиционного музыкального фольклора и записывал композиции в естественных нестудийных условиях. За первый год лейбл выпустил девять релизов с чеченской, даргинской, черкесской и абхазской музыкой. Большинство музыкантов, с которыми тогда работал Ored Recordings, никогда не записывались и не издавались. О запуске лейбла его создатель Булат Халилов рассказывал Юга.ру в интервью в сентябре 2015 года. За девять лет Ored Recordings издал 48 релизов с музыкой черкесов, карачаевцев, осетин, абхазов, даргинцев, лезгин, калмыков и других народов. Послушать изданную музыку можно здесь. Также лейбл организовывал или участовал в фестивалях в РФ, Грузии, Нидерландах, Польше, Дании и Франции.