В Краснодарском крае ожидаются переменная облачность и дожди c мокрым снегом

В понедельник в регионе будет облачно с прояснениями. Местами туман и дождь, ночью и утром — с мокрым снегом. Ветер 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °С, днем 3-8 °С, в южной части региона до 11 °С. В горах ночью -1…+4 °С, днем 1-6 °С. На Черноморском побережье также облачно с прояснениями. Временами дождь с грозой. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днём 12-17 °С.

12-13 декабря ночью будет 2-7 °С, днем 4-9 °С. В южной части края воздух прогреется до 11 °С. В горах ночью 0-5 °С, днем 2-7 °С. На Черноморском побережье облачно, временами дожди. Ветер 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 10-15 °С.