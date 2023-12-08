Стало известно, когда в Краснодаре откроется рождественская ярмарка

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Рождественская ярмарка в Краснодаре заработает 26 декабря на Пушкинской площади

На ней можно будет приобрести праздничные сувениры и украшения, а также попробовать и купить различные блюда и напитки. Для самых маленьких посетителей будет работать резиденция Деда Мороза. Дети смогут написать письма с пожеланиями и опустить их в специальный почтовый ящик, а также встретиться с новогодними персонажами.

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В гастрономической зоне представят сладости, мясные и рыбные блюда, чай и кофе. Будет работать и винный дворик с широким ассортиментом от кубанских производителей. Посетить рождественскую ярмарку можно будет до 8 января с 10:00 до 22:00.

Как писали Юга.ру, 15 декабря в Краснодаре откроются елочные базары, всего будет работать 42 точки продажи хвойных деревьев.

Краснодарский фонд «Синяя птица» запустил новогоднюю благотворительную кампанию. Жителей и гостей города просят помочь воплотить детские желания и заложить фундамент развития программ помощи в 2024 году.

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